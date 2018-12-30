Шайба и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:5. Героем встречи стал нападающий "Лайтнинг" Адам Эрн, который в третьем периоде забросил две шайбы.

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу. Ворота команды защищал Андрей Василевский. Он отразил 33 броска из 38.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Монреаль" - 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)

Голы: Э. Шоу - 10 (бол., Татар, Котканиеми), 9:44 - 0:1. Агостино - 2 (Бенн, Дано), 10:00 - 0:2. Гурд - 11 (Эрне, Макдона), 14:12 - 1:2. Строльман - 2, 17:07 - 2:2. Бенн - 2 (Дано, Галлахер), 17:35 - 2:3. Кучеров - 18 (бол., Хедман, Пойнт), 27:55 - 3:3. Джонсон - 18 (Сергачев, Кучеров), 28:33 - 4:3. Кулак - 1 (Татар, Дано), 32:19 - 4:4. Э. Шоу - 11 (Лехконен, Уэбер), 33:11 - 4:5. Эрне - 5 (Строльман, Хедман), 49:36 - 5:5. Эрне - 6 (Гурд, Чирелли), 58:58 - 6:5.

Вратари: Василевский - Ниеми (59:07).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (9+10+13) - 38 (18+14+6).

Наши: Кучеров (21.06/3/+1), Сергачев (16.29/1/-1) - -.

30 декабря. Тампа. Amalie Arena.