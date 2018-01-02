Шайба Голдобина возглавила топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте представила десятку лучших моментов с участием российских игроков на прошедшей неделе. Первую строчку в списке заняла шайба форварда "Ванкувера" Николая Голдобина в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" (3:4).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Шайба Николая Голдобина в матче против "Лос-Анджелеса",

2. Шайба Артемия Панарина в матче против "Питтсбурга",

3. Буллит Евгения Малкина в матче против "Коламбуса",

4. Шайба Александра Овечкина в матче против "Бостона",

5. Шайба Александра Радулова в матче против "Сент-Луиса",

6. Сейв Сергея Бобровского в матче против "Питтсбурга",

7. Шайба Владимира Тарасенко в матче против "Далласа",

8. Буллит Александра Овечкина в матче против "Бостона",

9. Шайба Артемия Панарина в матче против "Питтсбурга",

10. Шайба Евгения Малкина в матче против "Коламбуса".