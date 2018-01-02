Шайба Голдобина возглавила топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте представила десятку лучших моментов с участием российских игроков на прошедшей неделе. Первую строчку в списке заняла шайба форварда "Ванкувера" Николая Голдобина в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" (3:4).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Шайба Николая Голдобина в матче против "Лос-Анджелеса",
2. Шайба Артемия Панарина в матче против "Питтсбурга",
3. Буллит Евгения Малкина в матче против "Коламбуса",
4. Шайба Александра Овечкина в матче против "Бостона",
5. Шайба Александра Радулова в матче против "Сент-Луиса",
6. Сейв Сергея Бобровского в матче против "Питтсбурга",
7. Шайба Владимира Тарасенко в матче против "Далласа",
8. Буллит Александра Овечкина в матче против "Бостона",
9. Шайба Артемия Панарина в матче против "Питтсбурга",
10. Шайба Евгения Малкина в матче против "Коламбуса".
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Бостон Брюинз
- Евгений Малкин
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Даллас Старз
- Сент-Луис Блюз
- Ванкувер Кэнакс
- Владимир Тарасенко
- Артемий Панарин
- Николай Голдобин