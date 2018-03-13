Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Анахайм"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" на выезде переиграл "Анахайм". Отметим, что одну из шайб за "Блюз" забросил Иван Барбашев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" (Анахайм) - "Сент-Луис" (Сент-Луис) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Бортуццо - 3 (Пьетранджело, Шенн), 17:30 - 0:1. БАРБАШЕВ - 7 (СОШНИКОВ, Пьетранджело), 23:00 - 0:2. Перри - 15 (Гецлаф, Монтур), 24:17 - 1:2. Соботка - 10 (Шмолц, БАРБАШЕВ), 36:50 - 1:3. Грант - 9 (Келли, Линдхольм), 46:15 - 2:3. Берглунд - 9 (Бродзяк), 51:28 - 2:4.
Вратари: Гибсон (57:22) - Аллен.
Штраф: 2 - 2.
Броски: 22 (7+7+8) - 23 (10+9+4).
Наши: - - Барбашев, Сошников, Тарасенко.
13 марта. Анахайм. Honda Center.
Материалы других СМИ
roughboy
барбашев заметно прибавил по сравнению с началом сезона.. аллен вдруг начал ловить все.. от этого луиса не знаешь чего ждать.. то сливают всем, то внезапно начинают играть как надо..
09:46
Vasek
Если унылые Музыканты выбьют из 8-ки не менее унылый Анахайм или нестабильный Даллас будет песня. Сошников +3! Барбашев в сезоне под 20 очков наберет. Прям топы четвертого ряда.
09:30
gibson
Как быстро все меняется в НХЛ. Луис уже похоронили, а тут раз - две победы которые никто не ждал и снова в деле. Анахайм при этом покинул зону плей-офф, хотя казалось будет оставаться там всю оставшуюся часть регулярного чемпионата.
08:56
Adios Amigos R...
Ещё один нежданчик от С-Л. Или уже жданчик? Поняли, что у них нет шансов на супер-шведа и решили попробовать плов на вкус?)
07:58