Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Анахайм"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" на выезде переиграл "Анахайм". Отметим, что одну из шайб за "Блюз" забросил Иван Барбашев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" (Анахайм) - "Сент-Луис" (Сент-Луис) - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Бортуццо - 3 (Пьетранджело, Шенн), 17:30 - 0:1. БАРБАШЕВ - 7 (СОШНИКОВ, Пьетранджело), 23:00 - 0:2. Перри - 15 (Гецлаф, Монтур), 24:17 - 1:2. Соботка - 10 (Шмолц, БАРБАШЕВ), 36:50 - 1:3. Грант - 9 (Келли, Линдхольм), 46:15 - 2:3. Берглунд - 9 (Бродзяк), 51:28 - 2:4.

Вратари: Гибсон (57:22) - Аллен.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 22 (7+7+8) - 23 (10+9+4).

Наши: - - Барбашев, Сошников, Тарасенко.

13 марта. Анахайм. Honda Center.