"Сент-Луис" победил "Нью-Джерси", Тарасенко набрал три очка

"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей три (1+2) очка на свой счет записал нападающий Владимир Тарасенко. Россиянин нанес семь бросков по воротам соперников и заработал показатель полезности "+2". Также отличились Джейден Шворц и Брэйден Шенн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Сент-Луис" - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне. Видео