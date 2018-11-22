"Сент-Луис" может обменять Тарасенко". Журналист Фридман поделился инсайдом

Известный журналист телеканала Sportsnet и инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о возможном обмене форварда "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко.

– Во время медиаконференции босс "музыкантов" Даг Армстронг охотно говорил о костяке команды, о ее ядре, – цитирует Фридмана NHL Network. – Возможно, что время, когда составляющие его хоккеисты могли вместе давать результат, истекло.

Теперь одним из парней, о котором стоит поразмышлять, является Тарасенко. Были слухи, что "Сент-Луис" не всегда был им доволен, потому что он подписал крупный контракт, но официально под запись мне никто такой информации не давал. Я не слышал, чтобы фамилия Владимира фигурировала в слухах об обмене. Но это вроде бы так, ребята. И если "блюзмены" действительно хотят перемен, то это та сделка, которую они могут провернуть. Хотя в таком обмене очень трудно выиграть, потому что мы все знаем, насколько Тарасенко талантлив.

В текущем сезоне Тарасенко сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ и заработал 16 (6+10) очков. Его "Сент-Луис" располагается на предпоследнем месте в Западной конференции с 17 баллами.