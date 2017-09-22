Семен Варламов: "Важно, что я хорошо себя чувствую. Мне нужно обрести уверенность"

Голкипер "Колорадо" Семен Варламов после победы над "Далласом" (5:1) отметил, что для него было важно одержать победу для обретения уверенности в себе.

– Для меня было важно провести несколько предсезонных матчей, прежде чем отправляться на первую игру сезона, – цитирует сайт "Колорадо" Варламова. – У всех все получается, у меня хорошая игра. Чувствую себя отлично, а это очень важно. Мне нужно обрести уверенность.

Россиянин отразил в этой встрече 21 бросок по своим воротам. Отметим, что Варламов провел первую встречу после операции на бедре, из-за которой он пропустил половину прошлого сезона. В последний раз он выходил на лед 17 января 2017 года.