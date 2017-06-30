"Сан-Хосе" высмеял фото голых Торнтона и Бернса для ESPN

"Сан-Хосе" на своей официальной странице в Твиттере выложили измененную фотографию обложки ESPN, на которой запечатлены обнаженные игроки "Шаркс" Джо Торнтон и Брент Бернс. Ранее игроки приняли участие в ежегодной фотосессии проекта ESPN Body Issue.

Напомним, что для ESPN Body Issue снимались такие спортсмены, как баскетболист Айзея Томас и Дуэйн Уэйд, теннисистка Каролин Возняцки, а также боец UFC Конор Макгрегор.

В минувшем сезоне Бернс стал обладателем "Норрис Трофи" – приз лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.