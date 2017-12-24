"Сан-Хосе" всухую победил "Лос-Анджелес"

"Сан-Хосе" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Акулы" одержали вторую победу кряду и прервали удачную серию "Кингз" из двух игр подряд. Отметим, что "Короли" на данный момент идут в лидерах Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Маркус Серенсен и Джо Павелски. Голкипер "Акул" Мартин Джонс отразил все 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Лос-Анджелес" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Серенсен - 3 (Бедкер, Демело), 30:01 - 1:0. Павелски - 8 (бол., Бернс), 47:35 - 2:0.

Вратари: Джонс - Куик (57:48 - 59:49).

Штраф: 12 - 18.

Броски: 31 (9+12+10) - 28 (9+11+8).

24 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.