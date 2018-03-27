"Сан-Хосе" по буллитам обыграл "Чикаго"

"Сан-Хосе" на своем льду проиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). "Шаркс" продлил победную серию до восьми игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Серенсен - 5 (Хансен), 9:15 - 0:1. Дебринкэт - 26 (Хиностроза, Саад), 15:32 - 1:1. Мерфи - 2, 16:50 - 2:1. Кейн - 28 (Бедкер), 36:39 - 2:2. Хертл - 21 (Гудроу), 55:41 - 2:3. Шарп - 10 (Дебринкэт, Густафссон), 57:38 - 3:3.

Победный буллит: Лабанк.

Вратари: Форсберг - Джонс.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 31 (11+10+8+2) - 38 (10+15+8+5).

Наши: Анисимов (20:56/3/0) - -.

27 марта. Чикаго. United Center.