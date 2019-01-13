"Сан-Хосе" обыграл "Оттаву" и одержал шестую победу подряд

"Сан-Хосе" разгромил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1.

В составе победителей отличились Джо Павелски, Брент Бернс, Джо Торнтон и Мелькер Карлссон. За "Сенаторз" шайбу забросил Райан Дзингел.

Эта победа стала для "Шаркс" шестой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Оттава Сенаторз" (Оттава) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Павелски - 26 (Хертл, Диллон), 37:57 - 1:0. Бернс - 9 (Браун, Лабанк), 46:17 - 2:0. Дзингел - 18 (Райан, Смит), 46:44 - 2:1. Торнтон - 9 (Майер, Бернс), 55:43 - 3:1. М. Карлссон - 8 (п.в.), 58:39 - 4:1.

Вратари: Джонс - Нильссон (57:31 - 58:39).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 32 (6+12+14) - 28 (6+10+12).

Наши: - - -.

13 января. Сан-Хосе. SAP Center.

Все о НХЛ – здесь.