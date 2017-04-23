Салливан надеется, что все травмированные игроки "Питтсбурга" сыграют в плей-офф

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что не хочет говорить о сроках восстановления травмированных игроков, но надеется, что все они сыграют в плей-офф. Вратарь Мэттью Мюррей и нападающий Карл Хагелин приступили к тренировкам, но продолжают еще восстанавливаться после повреждений. Из-за травм также не играют Крис Кунитц и Чад Раведел.

– Мы надеемся, что все травмированные смогут сыграть в этом плей-офф, – приводит официальный русскоязычный сайт НХЛ слова Салливана. – Я не хочу говорить о сроках, не думаю, что это правильно. Когда они восстановятся, мы вам сообщим. Вы сами все увидите, потому что они начнут тренироваться с командой.

Во втором раунде плей-офф "Питтсбург", который обыграл "Коламбус", сыграет с победителем пары "Вашингтон" – "Торонто" (3-2).