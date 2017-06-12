12:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Рон Хэйнси: "Чуть не навернулся с Кубком Стэнли"


Защитник "Питтсбурга" Рон Хэйнси после победы над "Нэшвиллом" (2:0, 4-2) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что для него было честью получить Кубок Стэнли из рук капитана "Пингвинз" Сидни Кросби. По словам 36-летнего хоккеиста, он никогда не забудет этот момент.

 
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- Невероятно, полнейшая неожиданность и огромная честь! Мы выиграли этот матч настолько поздно, что последняя пара минут прошла как в тумане, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Хэйнси. - Сам я, честно говоря, болел за то, чтобы Сид передал Кубок Крису Куницу или Мэтту Каллену.

Для Каллена этот матч, мне кажется, был вообще последним в карьере. Но теперь этот момент, конечно, не забуду уже никогда. Не знаю, заметили вы или нет, но когда Сид дал мне Кубок, я с ним чуть было не навернулся. А как только прошла паника, я подумал: "Да! Да, черт возьми! Держи его крепко и стой на ногах!"

Мне очень повезло оказаться здесь в конце февраля. Моим первым матчем за "Питтсбург", если помните, была игра "Стадионной серии" под открытым небом, что само по себе было очень странно. И вообще, эти три с половиной месяца получились как во сне.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/penguins-celebrate-on-nashville-ice-as-few-hundred-of-their-fans-go-crazy-behind-glass/c-289895940

Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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