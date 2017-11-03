"Рейнджерс" победил "Тампу" и прервал победную серию Василевского

"Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, прервалась победная серия голкипера "Молний" Андрея Василевского, состоявшая из 9 игр кряду.

В этой встрече Василевский отразил 33 броска по своим воротам. Нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 21 и 20 минут соответственно и очков не набрали. Защитник Михаил Сергачев сыграл 16 минут, за которые отметился одним броском по воротам.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отыграл 16 минут, нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)