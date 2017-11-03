"Рейнджерс" победил "Тампу" и прервал победную серию Василевского

"Рейнджерс" обыграл "Тампа-Бэй" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, прервалась победная серия голкипера "Молний" Андрея Василевского, состоявшая из 9 игр кряду.
В этой встрече Василевский отразил 33 броска по своим воротам. Нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 21 и 20 минут соответственно и очков не набрали. Защитник Михаил Сергачев сыграл 16 минут, за которые отметился одним броском по воротам.
Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отыграл 16 минут, нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "-1".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Павел Бучневич
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
mitchelll
Сегодня была не TBL, а какая-то секта васепоклонников). Настолько уверовав в воротчика, дали себя перебросать бледному нью-йорку, которому не попасть, а хотя-бы побороться за попадание в ПО в этом сезоне будет за счастье. Дикие обрезы в обороне перед своей синей..только и слышно "Василевский, спектакуляр сэйв" и т.д и т.п...У первой тройки игра не вязалась и вполовину от предыдущих игр. Худший матч с начала сезона, и не столько по проигрышу, сколько по наполнению игры, ИМХО.
05:40