"Рейнджерс" обыграл "Анахайм", Наместников набрал 3 очка

"Рейнджерс" на своем льду одержал волевую команду над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Клуб из Нью-Йорка одержал победу после трех подряд поражений, прервав четырехматчевую победную серию "Дакс".

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников в начале третьего периода сравнял счет во встрече, а затем поучаствовал в остальных двух голах своей команды, отметившись голевыми передачами.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Анахайм" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Оберг - 11 (Гецлаф, Каше), 34:09 - 0:1. Наместников - 4 (Хауден, Веси), 49:52 - 1:1. Хэйс - 9 (мен., Наместников), 59:20 - 2:1. Хитил - 6 (п.в., Наместников, Зибанежад), 59:41 - 3:1.

Вратари: Георгиев - Джонсон (59:25 - 59:41).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 24 (5+5+14) - 15 (8+6+1).

Наши: Бучневич (14.40/0/0), Наместников (14.02/3/+3) - -.

19 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.