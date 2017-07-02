Рэй Шеро: "Не думаю, что история с Ковальчуком затянется надолго"

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро не считает, что ситуация с заключением контракта с нападающим Ильей Ковальчуком затянется надолго. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин хочет вернуться в НХЛ, а "Дэвилз" могут обменять его в "Рейнджерс", "Коламбус" или "Торонто".

– Не думаю, что история с Ковальчуком затянется надолго, – цитирует The Record Шеро.

Напомним, что соглашение россиянина со СКА было рассчитано до 30 мая, после чего он стал неограниченно свободным агентом. Утверждалось, что 34-летний хоккеист ведет переговоры как с петербуржцами, так и с рядом клубов НХЛ, где он выступал с 2001 по 2013 год с перерывом на локаут в сезоне-2004/05.