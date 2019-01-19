Рене Фазель: "Удивлен, что НХЛ отказалась от проведения Кубка мира"

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о своем отношении к отказу НХЛ от проведения Кубка мира и поделился ожиданиями от решения лиги по поводу участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

- Я немного удивился, что НХЛ приняла решение не проводить Кубок мира. Но так бывает, что ты не ожидаешь каких-то таких вещей в отношениях НХЛ и профсоюза лиги. Конечно, я разочарован, что они не смогли найти решение, и есть ощущение, что будет непросто договориться об участии энхаэловцев на Олимпиаде в Пекине. Но, надеюсь, что это произойдет. (Алексей Шевченко)