Рене Фазель: "Нет правила, которое не позволяет хоккеисту сыграть на Олимпиаде, если НОК за"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что нет такого правила, которое не позволило бы хоккеисту принять участие в Олимпиаде, если национальный олимпийский комитет (НОК) и национальная федерация хоккея называют хоккеиста для участия в Играх.

НХЛ 3 апреля объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. После этого российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что все равно поедет на Олимпиаду в Корею.

– На данный момент контакта с НХЛ в отношении этого нет, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля. – Если НОК и (национальная хоккейная) федерация называют игрока, который примет участие в Олимпиаде, то нет такого правила, которое могло бы этому помешать. Наши двери открыты для всех, кто хочет принять участие в Олимпийских играх, и тех, кого призывают НОК.

Мы находимся в процессе обсуждения будущего сотрудничества. НХЛ очень важна для хоккея. Мы не должны затевать войну, необходим диалог и взаимоуважение между нами. Я не из тех, кто будет начинать войну, я работаю как дипломат. Не хочу войны с НХЛ, хочу работать на благо хоккея. Это моя цель.