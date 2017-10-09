Райан Хартман: "Как центр третьего звена Анисимов действительно опасен"

Нападающий "Чикаго" Райан Хартман считает, что даже в третьем звене одноклубник Артем Анисимов остается опасным игроком для соперников. Форвард отметил, что россиянин очень важен для команды в любой роли.

– Как центр третьего звена он действительно опасен, – цитирует Chicago Suntimes Хартмана. – Вы сами видели тот успех, которого он достиг играя во втором звене, сколько он выполнял работы за последние несколько лет, и на протяжении всей своей карьеры. Наличие такого парня в третьем звене – очень важно. Он ответственен в обороне, знает, где нужно быть. Он всегда знает, что нужно делать.