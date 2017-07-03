Радулов, вероятнее всего, окажется в "Далласе"

Как стало известно "СЭ", нападающий Александр Радулов, вероятнее всего, подпишет контракт с "Далласом".
По данным "СЭ", "Монреаль" предлагал 30-летнему Радулову 6-летнее соглашение на 36 миллионов долларов, но стороны не сумели договориться.
В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Канадиенс".
ростовский свин
spetrov... не забывай еще что даллас зеленый... как салават....
21:20 3 июля
spetrov
ростовский свин, если так все и окажется, с нас стакан. :)
20:51 3 июля
ростовский свин
PvsZ... согласен, но тренер хичкок -с ним когда то даллас брал чашку.... главная беда далласа это финны вратари и невнятная защита, и ветераны -травматики -шарп -гемски - бишоп -классный вратарь сам по себе, а хичкок наладит защиту....в нападении даллас и раньше был невероятно силен,с приходом радулова тем более, питлик -ганзал приглашены для глубины состава.надеюсь вернут ничушкина )не зря его защищали от вегаса(, есть молодой гурьянов - хонка -очень интересный 20летний защ, еще один финн -форвард роопе хинц -тоже много обещает, на этом драфте выбрали под 3 номером -хескайнена - в будующем топовый защитник через 2-3 года....радулов попал в очень крутое место....
19:52 3 июля
PvsZ
ростовский свин, сборище относительно известных имён - ещё не команда...
19:36 3 июля
ростовский свин
так и думал ....отлично, даллас превращается в контендера на западе - тройка радулов - бенн- сегин это понастоящему страшное оружие... бишоп в воротах ,линделл,клингберг, мето, хэмьюс - топ 4 в защите,в нападении 4 центра : сегин, спецца, ганзал , факса.наполнить 2-4 тройки тоже есть кем.А что даллас вполне претендент!?
19:28 3 июля
spetrov
Dallas - не понятно. Радулов, конечно, это Радулов, но Montreal, на мой взгляд, лучше ему подходил. Всех денег все равно не заработаешь.
19:26 3 июля
profee
что он творит... зачееееем?
19:14 3 июля