Проворов коленом отразил бросок Тарасенко. Видео

Сегодня "Сент-Луис" на своем льду принимает "Филадельфию". По ходу второго периода встречи защитник "Флайерз" Иван Проворов собой отразил бросок нападающего "Блюз" Владимира Тарасенко.

Бросок звезды "Сент-Луиса" пришелся 20-летнему хоккеисту в колено. Травму он не получил и смог продолжить встречу. Отметим, что к середине второго периода Проворов провел больше всех времени на льду в команде – 13 минут.