Президент "Оттавы" подал в отставку

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, Том Ансельми принял решение покинуть пост президента "Оттавы". Руководитель проработал на этом посту чуть больше года – официально он возглавил клуб 25 января 2017 года.
"Сенаторы" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На данный момент неизвестно, почему Ансельми ушел из клуба.
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maks55555
Значит его признали ответственным за эти результаты команды, а ген. менеджер считается молодцом в этой ситуации)))
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