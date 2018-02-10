01:45 | Хоккей — НХЛ

Президент "Оттавы" подал в отставку

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По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, Том Ансельми принял решение покинуть пост президента "Оттавы". Руководитель проработал на этом посту чуть больше года – официально он возглавил клуб 25 января 2017 года.

"Сенаторы" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На данный момент неизвестно, почему Ансельми ушел из клуба.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

Значит его признали ответственным за эти результаты команды, а ген. менеджер считается молодцом в этой ситуации)))

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