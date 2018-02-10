Президент "Оттавы" подал в отставку

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, Том Ансельми принял решение покинуть пост президента "Оттавы". Руководитель проработал на этом посту чуть больше года – официально он возглавил клуб 25 января 2017 года.

"Сенаторы" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. На данный момент неизвестно, почему Ансельми ушел из клуба.