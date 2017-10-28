08:00 | Хоккей — НХЛ

Поступок дня. Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному одежду

Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подарил одному из бездомных в Эдмонтоне одежду. Он пожалел мужчину из-за холодной погоды в городе.

Переписку с капитаном "Кэпиталз" по этому поводу в Инстаграм выложила его жена Анастасия. Также о поступке россиянина сообщил Твиттер одного из местных кафе.

"Сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку, - сообщил Овечкин. - Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко".

"Видели Овечкина, который снял зимнюю куртку и шапку и отдал их на улице бездомному", - проинформировал Твиттер The Sequel Café.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Русский Я

мда, за каждую копейку отчитывается Санька. Нашел же себе девушку. Скоро отберет карточку и он у нее на пиво будет просить 10 баксов)) Ну а если он сам себя так решил попиарить, это еще хуже.

16:13

fifa_guru

Werewolf И вопрос: СЭ, вы не видите разницу между СНЯЛ и КУПИЛ? // какая-то разногласица... жене написал что купил, а в твите кафешки: "We saw The Alex Ovechkin take off his winter jacket and hat" )))

15:41

Adios Amigos R...

Вот и сотрудничество Газпрома с 3енитом так-же начиналось...

14:17

Werewolf

И вопрос: СЭ, вы не видите разницу между СНЯЛ и КУПИЛ?

13:44

Werewolf

И еще интересный факт для ура-патриотов )))) У жены телефон с руссифицированной клавиатурой, у Саши нет ))))))

13:43

Werewolf

fifa_guru я в Сибири живу. тут похолоднее вот-вот будет, а я без зимней обуви еще. Александр, снимайте обувь! (да, можно деньгами)______Тебе в ХК Сибирь нужно обратиться. Саша в штатах живет. Там помогает )

13:41

Werewolf

$n10nep$ ВеликийПашаБуре,Werewolf ======================= Друзья, вы о чем? Неужели думаете это все не согласовано и Овечкин просто по доброте душевной будет покупать какому-то бомжу и писать об этом в твиттере или где там? Больше так не позорьтесь._______вот хотел обойтись без хейта, а ты не даешь )))))) потом я опять виноват буду ))))) Естественно что и синяк и это с его одобрения было выложено (фу быть таким), а если она сама так решила, то ясно кто в доме хозяин ))))) И это не альфа-самец )))))

13:39

fifa_guru

я в Сибири живу. тут похолоднее вот-вот будет, а я без зимней обуви еще. Александр, снимайте обувь! (да, можно деньгами)

13:35

27Hoax

Александр, мне тоже очень холодно! Можно деньгами!

13:22

Колючий Пушистик

Лучше бы в хоккей играл, чем пиарился непрервно

13:04

adamantane'

"отдал из" - отдал их. Поступок, конечно, хороший.

13:03

$n10nep$

ВеликийПашаБуре,Werewolf ======================= Друзья, вы о чем? Неужели думаете это все не согласовано и Овечкин просто по доброте душевной будет покупать какому-то бомжу и писать об этом в твиттере или где там? Больше так не позорьтесь.

12:19

Werewolf

Овечкину нужно по мордасям это дуре съездить. Личную переписку выкладывать на всеобщее обозрение. Пусть скажет что ему реклама не нужна. И так все знают. И, похож, альфа-самец все-таки подкаблучник )))))) Отчитывается за все ))))))

10:08

ВеликийПашаБуре

не он сообщал, шубская-дурында. Ваще не далекая, то про синяк, то про бездомных...((( звезда епта твиттера...

09:13

ЮКИ

мог бы и форму вошиков отдать,всё равно скоро она ему Не понадобится!

09:00

oze11

разве надо об этом сообщать миру?

08:46