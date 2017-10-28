Поступок дня. Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному одежду

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подарил одному из бездомных в Эдмонтоне одежду. Он пожалел мужчину из-за холодной погоды в городе.
Переписку с капитаном "Кэпиталз" по этому поводу в Инстаграм выложила его жена Анастасия. Также о поступке россиянина сообщил Твиттер одного из местных кафе.
"Сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку, - сообщил Овечкин. - Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко".
"Видели Овечкина, который снял зимнюю куртку и шапку и отдал их на улице бездомному", - проинформировал Твиттер The Sequel Café.
Ovechkin's wife posted a convo with Ovechkin about this. He told her he bought the man a hat, sweater and jacket. Felt bad because it's cold pic.twitter.com/G59gJ2xUhb– Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 28 октября 2017 г.
Материалы других СМИ
Русский Я
мда, за каждую копейку отчитывается Санька. Нашел же себе девушку. Скоро отберет карточку и он у нее на пиво будет просить 10 баксов)) Ну а если он сам себя так решил попиарить, это еще хуже.
16:13
fifa_guru
Werewolf И вопрос: СЭ, вы не видите разницу между СНЯЛ и КУПИЛ? // какая-то разногласица... жене написал что купил, а в твите кафешки: "We saw The Alex Ovechkin take off his winter jacket and hat" )))
15:41
Adios Amigos R...
Вот и сотрудничество Газпрома с 3енитом так-же начиналось...
14:17
Werewolf
И вопрос: СЭ, вы не видите разницу между СНЯЛ и КУПИЛ?
13:44
Werewolf
И еще интересный факт для ура-патриотов )))) У жены телефон с руссифицированной клавиатурой, у Саши нет ))))))
13:43
Werewolf
fifa_guru я в Сибири живу. тут похолоднее вот-вот будет, а я без зимней обуви еще. Александр, снимайте обувь! (да, можно деньгами)______Тебе в ХК Сибирь нужно обратиться. Саша в штатах живет. Там помогает )
13:41
Werewolf
$n10nep$ ВеликийПашаБуре,Werewolf ======================= Друзья, вы о чем? Неужели думаете это все не согласовано и Овечкин просто по доброте душевной будет покупать какому-то бомжу и писать об этом в твиттере или где там? Больше так не позорьтесь._______вот хотел обойтись без хейта, а ты не даешь )))))) потом я опять виноват буду ))))) Естественно что и синяк и это с его одобрения было выложено (фу быть таким), а если она сама так решила, то ясно кто в доме хозяин ))))) И это не альфа-самец )))))
13:39
fifa_guru
я в Сибири живу. тут похолоднее вот-вот будет, а я без зимней обуви еще. Александр, снимайте обувь! (да, можно деньгами)
13:35
27Hoax
Александр, мне тоже очень холодно! Можно деньгами!
13:22
Колючий Пушистик
Лучше бы в хоккей играл, чем пиарился непрервно
13:04
adamantane'
"отдал из" - отдал их. Поступок, конечно, хороший.
13:03
$n10nep$
ВеликийПашаБуре,Werewolf ======================= Друзья, вы о чем? Неужели думаете это все не согласовано и Овечкин просто по доброте душевной будет покупать какому-то бомжу и писать об этом в твиттере или где там? Больше так не позорьтесь.
12:19
Werewolf
Овечкину нужно по мордасям это дуре съездить. Личную переписку выкладывать на всеобщее обозрение. Пусть скажет что ему реклама не нужна. И так все знают. И, похож, альфа-самец все-таки подкаблучник )))))) Отчитывается за все ))))))
10:08
ВеликийПашаБуре
не он сообщал, шубская-дурында. Ваще не далекая, то про синяк, то про бездомных...((( звезда епта твиттера...
09:13
ЮКИ
мог бы и форму вошиков отдать,всё равно скоро она ему Не понадобится!
09:00
oze11
разве надо об этом сообщать миру?
08:46