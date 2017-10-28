Поступок дня. Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному одежду

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин подарил одному из бездомных в Эдмонтоне одежду. Он пожалел мужчину из-за холодной погоды в городе.

Переписку с капитаном "Кэпиталз" по этому поводу в Инстаграм выложила его жена Анастасия. Также о поступке россиянина сообщил Твиттер одного из местных кафе.

"Сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку, - сообщил Овечкин. - Здесь холодно, он без одежды. Мне стало его жалко".

"Видели Овечкина, который снял зимнюю куртку и шапку и отдал их на улице бездомному", - проинформировал Твиттер The Sequel Café.