Пол Морис: "Когда Лайне в форме, может разряжать пушку каждый матч"

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после вынесенного матча регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой"​ (4:2).

– Лайне только 21 лет, и я даже не могу представить, какое давление он испытал, – заявил Морис. – Сегодня он, наконец, показал свой реальный уровень и забил три, а еще вратарь парировал несколько его бросков. Если он в форме, то готов разряжать свою пушку хоть каждый матч.

– Как оцениваете вклад европейских игроков в НХЛ?

– Для первых европейцев было действительно тяжело, но они внесли большой вклад в развитие НХЛ. За последнее время хоккей в Европе и России стал все ближе к североамериканскому, а за океаном стали играть в более европейской манере. Это дает молодым европейцам возможность быстрее проявлять себя. (Евгений Белоусов)