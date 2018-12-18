"Питтсбург" проиграл "Анахайму", ведя в счете 2:0. Малкин забил гол

"Анахайм" на выезде обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. "Дакс" уступали после первого периода со счетом 0:2, но во второй двадцатиминутке забросили трижды. Победная шайба на счету чешского форварда Онджея Касе.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин збросил шайбу, прервав свою семиматчевую безголевую серию.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Анахайм" - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы: Малкин - 11 (бол., Летанг, Кессел), 9:38 - 1:0. Раст - 6 (Кросби), 14:32 - 2:0. Хенрик - 7 (бол., Ритчи, Спронг), 22:07 - 2:1. Шервуд - 4 (Роуни, Мэнсон), 25:33 - 2:2. Каше - 9 (Гецлаф), 38:47 - 2:3. Гецлаф - 9 (п.в., Хенрик, Оберг), 59:11 - 2:4.

Вратари: Десмит (58:28 - 59:11) - Гибсон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 30 (8+9+13) - 36 (11+18+7).

Наши: Малкин (21.08/2/-1) - -.

18 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.