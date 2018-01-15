"Питтсбург" Малкина обыграл "Рейнджерс" Бучневича

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Пингвинз" и третьей поражение команды из Нью-Йорка кряду.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин провел на льду почти 20 минут и отметился двумя бросками, а его соотечественник из стана гостей Павел Бучневич за 11 игровых минут сделал один силовой прием.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает 7-е место, а "Рейнджерс" - 8-е.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Рейнджерс" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Хернквист - 13 (Хагелин, Летанг), 3:14 - 1:0. Грабнер - 19, 15:17 - 1:1. Смит - 1 (Леттьери, Кэри), 19:06 - 1:2. Симон - 1 (Спронг, Дюмулин), 33:15 - 2:2. Кессел - 20 (Шири), 34:30 - 3:2. Кросби - 17 (Кессел, Олексяк), 52:33 - 4:2. Хагелин - 3 (п.в., Олексяк), 58:01 - 5:2.

Вратари: Джерри - Лундквист (57:58 - 58:01).

Штраф: 17 - 11.

Броски: 47 (13+18+16) - 28 (13+7+8).

Наши: Малкин (19:59/2/1) - Бучневич (11:16/0/-1).

15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.