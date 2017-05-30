Пи. Кей. Суббан: "Серия с "Питтсбургом" будет длинной"

Защитник "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббан после поражения от "Питтсбурга" (3:5) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли выразил уверенность в том, что его команда показала хорошую игру. По словам хоккеиста, борьба за трофей затянется.

- Мы играли очень хорошо. Если честно, то у нас многое прекрасно получалось, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Суббана. - Нам удавалось доставлять шайбу в чужую зону, много атаковать. Но теперь нам надо перестроиться и заново настроиться на второй матч. Серия будет длинной.

"Пингвинз" повели в серии со счетом 1-0, следующий матч пройдет на их площадке 1 июня.