Петер Форсберг: "На месте "Колорадо" я бы посадил Дюшена в запас и обменял"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Колорадо", член Зала хоккейной славы Петер Форсберг выразил мнение, что нападающий Мэтт Дюшен не должен играть в составе "Эвеланш". Ранее форвард заявил о том, что хочет сменить клубную прописку.

– Не думаю, что ему может быть позволено выступать за "Колорадо", ужно посадить его в запас, – приводит Expreseen слова Форсберга. – Если бы я находился на месте хоккеиста и знал, что кому-то не хочется играть за мою команду, это говорило бы о том, что он не ляжет под шайбу.

Он не станет блокировать ее головой. Сложно, когда в команде есть такой человек, даже несмотря на его талант. Я бы хотел выходить на лед с игроком, который хочет здесь быть. А Дюшена я бы усадил в запас и обменял.