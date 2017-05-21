Первый матч финала Кубка Стэнли пройдет 29 мая

Опубликовано расписание финала Кубка Стэнли-2017. Первая игра состоится 29 мая на льду команды, набравшей в регулярном чемпионате больше очков. Второй поединок состоится в том же городе 31 мая.

За выход в финал борются "Питтсбург" (111 очков в регулярном чемпионате) с "Оттавой" (98) и "Анахайм" (105) с "Нэшвиллом" (94). Таким образом, "Пингвинз" в случае выхода в финал в любом случае начнет серию дома, а "Предаторз" - на выезде.

Матч 1 - 29 мая, понедельник

Матч 2 - 31 мая, среда

Матч 3 - 3 июня, суббота

Матч 4 - 5 июня, понедельник

Матч 5 - 8 июня, четверг

Матч 6 - 11 июня, воскресенье

Матч 7 - 14 июня, среда