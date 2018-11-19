Передача Каменева помогла "Колорадо" победить "Анахайм"

"Колорадо" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету Микко Рантанена.

Нападающий "Эвеланш" Владислав Каменев провел на площадке 8 минут 35 секунд. За это время он сделал результативную передачу. Защитник Никита Задоров отыграл 14 минут 34 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Колорадо" - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Монтур - 2 (Оберг, Ритчи), 4:45 - 1:0. Андригетто - 2 (Немет, Каменев), 22:17 - 1:1. Гецлаф - 5 (бол., Хенрик, Монтур), 23:23 - 2:1. Каше - 1 (Монтур, Гецлаф), 24:34 - 3:1. Маккиннон - 13 (бол., Бэрри, Рантанен), 38:05 - 3:2. Маккиннон - 14 (Рантанен, Джонсон), 51:20 - 3:3. Рантанен - 8 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 64:58 - 3:4.

Вратари: Миллер - Грубауэр.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (9+12+9+3) - 42 (11+17+11+3).

Наши: - - Задоров (14.34/1/0), Каменев (8.35/1/+1).

19 ноября. Анахайм. Honda Center.