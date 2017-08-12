Павел Дацюк: "Будет интересно, если на следующем драфте "Детройт" выберет Андрея Свечникова"

Нападающий СКА Павел Дацюк, ранее выступавший в составе "Детройта", выразил уверенность в том, что нападающие Евгений и Андрей Свечниковы смогут добиться больших успехов, если будут играть в одном клубе. При этом форвард подчеркнул, что Евгений уже начал проявлять себя в " Ред Уингз".

- Видел старшего Свечникова, мы с ним знакомы. Хороший парень, который хочет закрепиться в НХЛ, идет к своей цели, - приводит Nhl.com/ru слова Дацюка. - У него все впереди, и Евгений уже начал потихоньку себя проявлять.

Если будет возможно, что "Детройт" в следующем году получит один из первых выборов на драфте и возьмет Андрея Свечникова - да, это очень интересно. Братьям легче вместе, они принесут больше пользы, чем поодиночке.