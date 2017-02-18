Павел Буре: "Некоторые люди принципиально не хотели, чтобы я поиграл с Гретцки"

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов НХЛ Павел Буре рассказал о своем переходе из "Флориды" в "Рейнджерс" в 2002 году. По его словам, обмен в нью-йоркский клуб мог приобрести его еще в сезоне-1998/99, но кто-то не хотел, чтобы хоккеист оказался в одной команде с лучшим бомбардиром в истории лиги Уэйном Гретцки. Тот сезон стал для Гретцки последним в хоккее.

- Я довольно тесно общался с хозяином "Пантерз", с которым нас связывали хорошие отношения, - написал Буре в своей колонке на официальном сайте НХЛ. - Об этом тогда мало кто знал, но саму возможность обмена я обсуждал как раз с ним. Насколько помню, именно он позвонил мне первым и спросил, есть ли у меня желание отправиться в "Рейнджерс". Поэтому, когда вскоре со мной связался генменеджер "Нью-Йорка" Глен Сатер, мы с ним буквально в течение дня решили, что я стану игроком его клуба. Так что ни для меня, ни для владельца "Флориды" это не стало сюрпризом.

Интересно, что "Рейнджерс" был заинтересован во мне еще четырьмя годами ранее - в 1998-м, когда покупателя на меня подыскивали "Кэнакс". За "Нью-Йорк" тогда выступал Уэйн Гретцки, с которым у нас была мечта сыграть в одной команде, и я знаю, что со своей стороны он сделал все возможное, чтобы я попал в "Рейнджерс" еще тогда. Увы, сделка не получилась. Дело было не в деньгах, а в том, что некоторые люди принципиально не захотели, чтобы это произошло. Называть их по именам не стану, но, зная о том, что мы с Гретцки хотели играть вместе, они пошли на принцип и решили, что этой возможности нам не дадут. После этого Уэйн и сказал свою знаменитую фразу о том, что если бы "Рейнджерс" в том году сумели меня выменять, то он остался бы в хоккее еще на год.