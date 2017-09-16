Патрик Лайне: "Теперь меня будут опекать так же, как Овечкина"

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне признался, что для него главное попадание команды в плей-офф, чем личная статистика. Прошлый сезон для 19-летнего игрока стал дебютным в лиге. На его счету 64 (36+28) очка в 73 встречах.

– Не важно, собираюсь ли я забить 50 шайб за сезон, если команда не сможет попасть в плей-офф, – цитирует официальный сайт НХЛ Лайне. – Я согласен забить 10 голов, главное, чтобы команда попала в 8-ку лучших. Я буду в восторге.

Наверное, все уже запомнили меня в лиге, что я могу сделать. Но мне нужно становиться еще лучше. Соперники всегда будут рядом со мной, как это делают с Овечкиным. Мне нужно будет получать больше пространства.