08:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Патрик Лайне: "Первый хет-трик в НХЛ оставил удивительные чувства"

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Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с "Торонто" (5:4 ОТ), признался, что испытал удивительные чувства, забросив победную шайбу в овертайме. Напомним, финский форвард стал самым молоды автором хет-трика из Европы.

- Мы вдвоем выкатывались на одного, а в таких ситуациях я чувствую себя хорошо, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Решил бросить. Шайба прошла прямо там, где я хотел. Это было удивительное чувство.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

уже донал мэтьюса у обоих 4+1 по результативности, помойму 2 главных претендента на приз лучшему новичку.Я за финна - давай патрик "овечккин" -лайне!!!!

08:41

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