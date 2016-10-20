Патрик Лайне: "Первый хет-трик в НХЛ оставил удивительные чувства"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с "Торонто" (5:4 ОТ), признался, что испытал удивительные чувства, забросив победную шайбу в овертайме. Напомним, финский форвард стал самым молоды автором хет-трика из Европы.
- Мы вдвоем выкатывались на одного, а в таких ситуациях я чувствую себя хорошо, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Решил бросить. Шайба прошла прямо там, где я хотел. Это было удивительное чувство.
Late game-tying goal:– NHL (@NHL) 20 октября 2016 г.
Overtime game-winner:
Hat trick:
Great night: pic.twitter.com/Zb4aRwxO0B
ростовский свин
уже донал мэтьюса у обоих 4+1 по результативности, помойму 2 главных претендента на приз лучшему новичку.Я за финна - давай патрик "овечккин" -лайне!!!!
08:41