Патрик Лайне: "Первый хет-трик в НХЛ оставил удивительные чувства"

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший хет-трик в матче с "Торонто" (5:4 ОТ), признался, что испытал удивительные чувства, забросив победную шайбу в овертайме. Напомним, финский форвард стал самым молоды автором хет-трика из Европы.

- Мы вдвоем выкатывались на одного, а в таких ситуациях я чувствую себя хорошо, - цитирует пресс-служба лиги Лайне. - Решил бросить. Шайба прошла прямо там, где я хотел. Это было удивительное чувство.