Патрик Кейн - первый уроженец США, забросивший 20 шайб в каждом из первых 10 сезонов

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка в игре с "Баффало" (5:1), стал первым в истории НХЛ уроженцем США, которому удалось забросить не менее 20 шайб в каждом из первых 10 регулярных чемпионатов, информирует пресс-служба лиги.

28-летний форвард также стал пятым в истории "Блэкхокс" игроком, забившим не менее 20 голов в 10 сезонах. До него это удавалось Стэну Миките (14 сезонов), Бобби Халлу (13), Стиву Лармеру (11) и Дени Савару (10).

В 59 матчах текущего сезона Кейн набрал 60 (20+40) очков.