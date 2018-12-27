Овечкин выбран капитаном сборной Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был выбран в качестве капитана сборной Атлантического дивизиона на Матч звезд НХЛ.

Состав капитанов определялся голосованием болельщиков на официальном сайте лиги. Команду Атлантического дивизиона возглавит форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. В сборной Центрального дивизиона капитанскую нашивку получит Натан Маккиннон из "Колорадо", а лидером сборной Тихоокеанского дивизиона стал Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

Матч звезд НХЛ-2019 пройдет с 25 по 26 января в Сан-Хосе, штат Калифорния.