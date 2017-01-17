05:03 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин в игре с "Питтсбургом" забил в свои ворота

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" забил гол в собственный ворота. Шайба после попытки нападающего "Пингвинз" Брайана Раста отдать пас на пятачок из-за ворот соперника попала в конек россиянина и заскочила в сетку. Это был четвертый гол "Питтсбурга" из шести во втором периоде. Добавим, что на счету Овечкина в этой встрече результативная передача.

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Материалы REN-TV

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