Овечкин в игре с "Питтсбургом" забил в свои ворота

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" забил гол в собственный ворота. Шайба после попытки нападающего "Пингвинз" Брайана Раста отдать пас на пятачок из-за ворот соперника попала в конек россиянина и заскочила в сетку. Это был четвертый гол "Питтсбурга" из шести во втором периоде. Добавим, что на счету Овечкина в этой встрече результативная передача.

Why score from in front of the net when you can bank it off Ovechkin? pic.twitter.com/CeYh4L73IO – Pittsburgh Penguins (@penguins) 17 января 2017 г.