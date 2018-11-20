Овечкин повторил рекорд Лемье по числу голов в большинстве за одну команду

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 236-ю шайбу в большинстве в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Монреалем" (5:4 ОТ). Все эти голы россиянин записал на свой счет в качестве игрока "Вашингтона". Он повторил рекорд Марио Лемье по числу голов в большинстве за одну команду. Лемье, напомним, выступал за "Питтсбург".

Также Овечкин делит седьмое место по количеству голов в большинстве в лиге с Лемье. Шестое место у Брендана Шэнагэна (237 шайб), а лидирует в рейтинге Дэйв Андрейчук с 274 шайбами.