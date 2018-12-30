Овечкин не забивает уже пять матчей подряд

Безголевая серия капитана "Вашингтона" Александра Овечкина достигла пяти матчей.

В последний раз российский форвард забивал 15 декабря, в домашнем матче с "Баффало". На текущий момент это самая длительная "засуха" Овечкина в сезоне, но, несмотря на нее, он остается лучшим снайпером регулярного чемпионата с 29 голами в активе. Интересно, что в четырех из пяти встреч, в которых Овечкин не забивал, "Вашингтон" выиграл.

В текущем сезоне 33- летний нападающий сыграл в 37 матчах, в которых набрал 45 (25+16) очков.