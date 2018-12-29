"Оттава" проиграла третий матч кряду

"Айлендерс" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). "Сенаторз" потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Оттава" - 6:3 (0:1, 2:2, 4:0)

Голы: Стоун - 17, 16:18 - 0:1. Дюшен - 15 (бол., Райан, Шабо), 22:47 - 0:2. Бэйли - 8 (Барзал), 23:11 - 1:2. Сиси - 5 (Тирни, Бедкер), 26:11 - 1:3. Ли - 14, 37:28 - 2:3. Бойчак - 2 (Сизикас, Мартин), 42:57 - 3:3. Барзал - 6 (Комаров, Бовилье), 44:51 - 4:3. Барзал - 7 (Бэйли), 52:24 - 5:3. Сизикас - 10 (п.в., Кюнхакль), 59:06 - 6:3.

Вратари: Грайсс (Ленер, 26:11) - Маккенна (57:28 - 59:06).

Штраф: 21 - 21.

Броски: 39 (10+15+14) - 27 (10+11+6).

29 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.