"Оттава" переиграла "Торонто" по буллитам

"Оттава" взяла верх над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Первая звезда поединка – нападающий "Сенаторз" Том Пайэтт, ставший автором победного штрафного броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Оттава" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Райан - 10 (Мето, Нил), 14:02 - 0:1. Бозак - 12 (бол., ван Римсдайк, Кадри), 27:31 - 1:1. Мартин - 4 (Гардинер, Кадри), 47:00 - 2:1. Хоффман - 15 (бол., Карлссон, Фанеф), 58:49 - 2:2.

Победный буллит: Пайэтт.

Вратари: Андерсен - Кондон (58:34 - 58:49).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (7+15+7+4) - 27 (13+4+8+2).

Наши: Сошников (11:07/0/0), Зайцев (23:22/1/+1) – -

Торонто. Air Canada Centre.