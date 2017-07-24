17:15 | Хоккей — НХЛ

Одуйя подписал контракт с "Оттавой" и может заработать 2,25 миллиона долларов


"Оттава" подписала защитника Джонни Одуйя, сообщает официальный сайт НХЛ. 35-летний хоккеист станет "сенатором" на один год. Зарплата шведа составит один миллион долларов.

В соглашении прописаны различные бонусы еще на 1,25 миллиона долларов. Чтобы получить всю сумму, Одуйя должен провести минимум 41 матч в регулярном чемпионате.

В прошлом сезоне защитник выступал за "Даллас" и "Чикаго". За них он провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал девять (2+7) очков. В четырех встречах плей-офф Одуйя очков не набрал.

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