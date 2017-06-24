Нико Хишир: "Я не подозревал, что меня выберут первым"

​Нападающий Нико Хишир, выбранный "Нью-Джерси" под общим первым номером драфта НХЛ-2017, выразил полное удовлетворение результатом. Ранее представителям Швейцарии это не удавалось. Минувший сезон 18-летний хоккеист провел в составе "Галифакса" в лиге QMJHL. На его счету 57 матчей в регулярном чемпионате и 86 (38+48) очков.

– Не могу подобрать слов, это потрясающее чувство, – приводит NHL.com/ru слова Хишира. – Я не подозревал, что меня выберут первым. Когда услышал это, просто подумал: "Господи, это же я". Я просто очень и очень счастлив.