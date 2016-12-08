Никита Зайцев: "В НХЛ полегче относятся к поражениям"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев подчеркнул, что в НХЛ меньше придают значения поражениям, а соперничество не влияет на дружбу вне льда. Также он отметил, следит за игрой других российских хоккеистов в лиге.

- Мы проводим по 82 игры в регулярном чемпионате, так что сильно злиться из-за поражений не имеет смысла, - цитирует официальный сайт НХЛ Зайцева. - В России тренеры сильно накачивают игроков после проигрыша? В НХЛ тоже не радуются поражениям. Но я соглашусь, что здесь немного полегче к этому относятся. Соперничество на льду не влияет на общение с нашими ребятами из других команд. Поражение - это спортивный результат, а ни в коем случае не повод не выходить на общение с друзьями после встречи. Всегда можно перекинуться парой фраз, узнать, как друг у друга дела, это совершенно нормально. На поражении жизнь не заканчивается, это надо понимать.

Конечно, по возможности слежу за успехами российских ребят. Саша Радулов отлично играет за "Монреаль", он молодец. Стараюсь общаться со всеми нашими парнями, которые приезжают в Торонто, иногда выходим на ужин. Круто, что Ваня Проворов забросил две шайбы за 30 секунд. У меня, к сожалению, пока даже одну не получается забросить. Конечно, хотелось бы уже отличиться.