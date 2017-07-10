11:19 | Хоккей — НХЛ

Никита Задоров: "Миронов едва ли не самый североамериканский игрок из тех, кто в этом году переезжает из КХЛ"


Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" подчеркнул, что Андрей Миронов играет в североамериканском стиле, что очень ценится в НХЛ. По его словам, у соотечественника большие шансы заиграть в лиге.

- Есть ли шансы у Андрея Миронова в "Колорадо"? - вопрос Задорову.

- И очень большие. Миронов вообще едва ли не самый североамериканский игрок из тех, кто в этом году переезжает из КХЛ. Я разговаривал с тренерами во время лагеря развития, понятно, что там уровень конкуренции не такой, как в первой команде, но мне сказали, что Миронов в полном порядке. У него есть все, чтобы закрепиться в составе. Он отлично играет в силовом стиле. Он показывает простой хоккей, который ценится.

- С английским беда.

- Ничего страшного. В "Колорадо" Семен Варламов, Наиль Якупов, я. Мы поможем Миронову в каких-то вопросах. На самом деле, основные сложности игрока из России не на льду, а вне площадки. В США другой менталитет, там нужно быть совершенно другим человеком. Но мы скажем, что надо делать. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Никиты Задорова

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