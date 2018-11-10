Никита Задоров: "Игроки "Колорадо" со своей работой не справились"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Виннипега" (2:5) посетовал, что его команда не смогла оставить форварда "Джетс" Блэйка Уилера. 32-летний американец впервые в карьере набрал 5 (1+4) очков.

– Мы не смогли закрыть Уилера, видимо, был его вечер, – цитирует NHL.com/ru Задорова. – Работа их лидеров – забивать, а наша – не позволять им этого делать. Сегодня мы со своей работой не справились.

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