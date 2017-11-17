Никита Сошников: "Задачу на матч с "Нью-Джерси" я выполнил"

Российский нападающий "Торонто" Никита Сошников, который провел первый матч в этом сезоне в НХЛ, в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о впечатлениях от встречи против "Нью-Джерси" (1:0 ОТ). В нынешнем сезоне он набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах в АХЛ, а в своей первой встрече в НХЛ отыграл чуть больше 10 минут и совершил два силовых приема.

- Какие впечатления от первой игры за "Торонто" в сезоне?

- Свою задачу я сегодня выполнил, пару моментов мог создать, но больше старался действовать в обороне. Да и в целом вся игра была вязкая. Я занимался оборонительными обязанности и насколько мог активно играл в нападении.

- Тренерский штаб вами доволен?

- Не знаю, пока после матча ничего не говорили.

- Ощущается сильная разница после АХЛ?

- Да, конечно. Прежде всего в том, что я выполняю здесь другие функции - фактически в НХЛ я другой хоккеист. Играю в четвертом звене, без большинства – совсем иная роль. Но ничего страшного, эта же всего лишь первая встреча в этом сезоне в основе "Торонто". А в "Марлиз" я хорошо выступал, набирал очки. (Андрей СЕРЫЙ)