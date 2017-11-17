Никита Сошников - о возвращении в КХЛ: "Меня вызвали в "Торонто", так что нет смысла говорить об этом"

Российский нападающий "Торонто" Никита Сошников, который провел первый матч в этом сезоне в НХЛ против "Нью-Джерси" (1:0), в интервью корреспонденту "СЭ" прокомментировал информацию о том, что он мог вернуться в КХЛ. По условиям контракта форварда, он имел право подписать соглашение с клубом из России, если бы до 14 ноября оставался в фарм-клубе "Мэйпл Лифс" - "Торонто Марлис". Права на Сошникова в КХЛ принадлежат СКА.

- Сильно переживали, ожидая, когда вас вызовут в НХЛ?

- Конечно, плюс все эти разговоры по поводу контракта.

- Реально могли уехать в КХЛ?

- Меня вызвали в "Торонто", поэтому до этого не дошло, так что уже нет смысла говорить о том, что могло произойти.

- Рассчитываете остаться в основе на следующие матчи?

- Многое будет зависеть от Остона Мэттьюса, восстановится ли он от повреждения или нет.

Напомним, в нынешнем сезоне Сошников набрал 12 (5+7) очков в 14 матчах в АХЛ, а в своей первой встрече в НХЛ отыграл чуть больше 10 минут и совершил два силовых приема. (Андрей СЕРЫЙ)