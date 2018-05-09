Никита Кучеров: "Овечкин - отличный пример для молодежи"

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в преддверии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ сказал, что хочет забивать столько же, сколько и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Российский нападающий "Лайтнинг" отметил, что считает соотечественника из "Кэпиталз" великим хоккеистом.

- Он был лучшим игроком лиги, когда появился в ней, и до сих пор остается лучшим, - цитирует официальный сайт НХЛ Кучерова. - О нем говорят все. Я хотел бы забивать столько же. Он отличный пример для молодежи. Хорошо, когда молодые хоккеисты из России приезжают в Северную Америку, играют в CHL, АХЛ, стремятся попасть в НХЛ. Приятно видеть, что ребята хотят закрепиться в лучшей лиге мира.

Такое впечатление, что шайба всегда приходит к нему в самый нужный момент. Он как будто знает, где она окажется через несколько секунд. Он совсем не случайно забрасывает так много шайб из года в год. Тяжело играть так стабильно на протяжении такого длительного времени. Это поразительно. Он великий хоккеист, и за ним интересно наблюдать, потому что он сумел не только поддерживать результативность на одном уровне, но и поднять ее. И здорово, что он из России.

Первый матч серии между "Тампой" и "Вашингтоном" состоится на льду команды из Флориды в ночь на 12 мая по московскому времени.

Четыре действия Овечкина, которые отправили "Питтсбург" в отпуск //

"Вашингтон" больше не клуб Овечкина, "Вашингтон" – клуб Кузнецова //

Кузнецов снял проклятие "Вашингтона"!