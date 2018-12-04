Никита Кучеров: "Не обидно ли, что не попал в тройку звезд ноября? Мне без разницы"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:1), в котором он набрал 4 (1+3) очка.

– В последнее время вы выходите на лед с Брэйденом Пойнтом и Тайлером Джонсоном. Как играется с ними?

– Неплохо вроде, забиваем в последних матчах, команда побеждает, не могу жаловаться.

– Почему, на ваш взгляд, не пошло в тройке со Стивеном Стэмкосом в этом сезоне?

– Все нормально было, просто случился спад в начале сезона. Бывает такое. Тяжело вкатывались, были трудные матчи. В принципе, играли неплохо, просто что-то не получалось, где-то опаздывали за шайбой, передачи неточно отдавали, такие нюансы были. Я бы не сказал, что совсем не пошло, мы набирали очки регулярно, команда выигрывала.

– Почему так сдержанно радуетесь своим голам?

– Даже не знаю, чему радоваться особо. Хотя приятно конечно забивать, буду стараться работать над этим.

– Ноябрь выдался одним из лучших в карьере, тем не менее, не попали в тройку лучших игроков месяца от НХЛ, не обидно? Следите за такими вещами?

– Мне, в принципе, без разницы. Ребята в "Колорадо" тоже хорошо играют. Мне главное показывать свой хоккей и делать все возможное, что бы команда попала в плей-офф, и там уже будет важнее попадать куда-то, чем сейчас. (Артем Веневцев)

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