Никита Кучеров: "Хедман и Строльман знают об РФПЛ больше, чем я"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров после победы над "Чикаго" (2:0) в интервью "СЭ" отметил, что его одноклубники Виктор Хедман и Антон Строльман знают об РФПЛ​ больше, чем он. Также у него спрашивают про города, в которых пройдет футбольный чемпионат мира-2018.

– Сейчас следите ли за футболом?

– У нас есть в команде шведы – Виктор Хедман и Антон Строльман – они вот ТАКИЕ футболисты. Любую новость у них спросишь – они все знают: какой трансфер произошел, кто кого подписал, кто где играет. Они даже о российской лиге знают больше, чем я.

– О чемпионате мира в России не рассказывают вам?

– Нет, только спрашивают, в каких городах будут матчи. Я-то вообще ничего не знаю. Только слышал, что в Питере напороли со стадионом. (Виктория БУЛАХОВА)

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